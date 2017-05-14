﻿الدوري الإيطالي: نابولي يهزم تورينو بخماسية ويزيد الضغط على روما قبل مواجهة يوفنتوس

روما – د ب أ: ارتقى نابولي للمركز الثاني مؤقتا في الدوري الإيطالي عقب فوزه الكبير 5/صفر على مضيفه تورينو في المرحلة السادسة والثلاثين، والتي شهدت فوز ساسولو على الإنتر 2/1، وكالياري على إمبولي 3/2، وكروتوني على أودينيزي 1/صفر، وباليرمو على جنوى 1/صفر، وبولونيا على بيسكارا 3/1، فيما تعادل سامبدوريا مع كييفو 1/1.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، والثامن في مبارياته العشر الأخيرة، إلى 80 نقطة في المركز الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق نقطتين أمام روما، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه يوفنتوس (المتصدر) في وقت متأخر أمس. في المقابل، تجمد رصيد تورينو، الذي تكبد خسارته العاشرة هذا الموسم، عند 50 نقطة في المركز التاسع، علما أنه لم يحصد سوى فوزين فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة. وتقدم نابولي بهدف خوسيه كاييخون في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف لورينزو إنسيني ودريس ميرتينز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و72. وسجل كاييخون الهدف الرابع في الدقيقة 76، فيما تكفل بيوتر زيلينسكي بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78. وبات يتعين على روما الفوز على يوفنتوس لاستعادة المركز الثاني، والابتعاد عن المركز الثالث الذي يلعب صاحبه الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال. وحافظ كروتوني على آماله في البقاء، عقب انتصاره الثمين 1/صفر على ضيفه أودينيزي. ويدين كروتوني، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بالفضل لماركوس روهدون، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18. وارتفع رصيد كروتوني إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة خلف مراكز البقاء، فيما توقف رصيد أودينيزي، عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر. وتأزم موقف إمبولي في صراعه لتجنب الهبوط، عقب خسارته 2/3 أمام مضيفه كالياري. وافتتح ماركو ساو التسجيل لكالياري في الدقيقة السابعة، فيما أضاف دييغو فارياس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 17 و45. وشهد الشوط الثاني إثارة بالغة، بعدما سجل ميها زايتش وماسيمو ماكاروني هدفين لإمبولي في الدقيقتين 79 و85، فيما أهدر مانويل بوكياريلي ركلة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 54. وظل إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، ليقترب بشدة من مراكز الهبوط، فيما رفع كالياري رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر. وسقط الانتر على أرضه ووسط جماهيره، إثر خسارته 1/2 أمام ضيفه ساسولو، الذي يدين بالفضل لمهاجمه بييترو ايميلو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 36 و50. وتكفل إيدير بتسجيل الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة 70. ورفع ساسولو رصيده إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، فيما بقي الإنتر في المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 56 نقطة. والهزيمة هي الرابعة على التوالي والسادسة في آخر سبع مباريات للانتر. وتواصلت معاناته في الرمق الأخير من الموسم حيث لم يفز منذ اكتسح اتلانتا 7/1 في 12 آذار/ مارس الماضي، بعدما تلقى ست هزائم مقابل تعادلين خلال تلك الفترة.