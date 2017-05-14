﻿الدوري الانكليزي: توتنهام يودع ملعبه بثنائية في مرمى مانشستر يونايتد… وليفربول يعزز حظوظه الأوروبية وهال يهبط

لندن – د ب أ: فقد مانشستر يونايتد حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر بوابة الدوري الانكليزي، عقب خسارته 1/2 أمام مضيفه توتنهام في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة).

وتجمد رصيد يونايتد، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في البطولة، والخامسة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز السادس، بفارق سبع نقاط خلف جاره مانشستر سيتي، الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، مع تبقي مباراتين لكل فريق. في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي عاد إلى طريق الانتصارات عقب خسارته المباغتة أمام وستهام في المرحلة الماضية، إلى 80 نقطة ليضمن إنهاء المسابقة في المركز الثاني. وبات الأمل الوحيد ليونايتد في التأهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة بدوري الأبطال، يتمثل في التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم. ويلتقي يونايتد مع أياكس الهولندي في المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 24 أيار/ مايو الجاري بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا رعونة لاعبيه، فضلا عن تألق الأسباني ديفيد دي خيا حارس يونايتد، الذي تصدى للعديد من الفرصة المحققة لأصحاب الأرض. وبادر الكيني فيكتور وانياما بتسجيل الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف هاري كاين الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما تكفل وين روني بتسجيل هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 72، محرزا هدفه الخامس هذا الموسم. يذكر أن هذه المباراة الأخيرة التي يخوضها توتنهام في معقله «وايت هارت لين»، حيث سيخوض مبارياته في الموسم المقبل بملعب «ويمبلي»، قبل أن ينتقل إلى ملعبه الجديد في موسم 2018-2019.

هبط هال للدرجة الأولى بعد خسارته القاسية أمام مضيفه كريستال بالاس صفر/4، بعد موسم واحد في الدوري الممتاز، حيث انضم إلى سندرلاند وميدلزبره في رحلة الهبوط. ويحتل هال المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز السابع عشر الذي يحتله سوانزي قبل جولة واحدة من النهاية. وكان سوانزي فاز على مضيفه سندرلاند 2/صفر قبل أن يتأكد رسميا بقاء الفريق في الدوري الممتاز عقب هزيمة هال. ورفع هذا الفوز رصيد كريستال بالاس إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر. وتقدم بالاس بهدفين لويلفريد زاها والمهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقتين الثالثة و34. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفويفيتش الهدف الثالث ثم تكفل المدافع الهولندي باتريك فان انهولت بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع. واستعاد ليفربول المركز الثالث بفضل فوزه الكاسح على مضيفه وستهام 4/صفر. وتقمص المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و61 بعدما افتتح دانييل ستاريدج التسجيل في الدقيقة 35. وتكفل المهاجم البلجيكي ديفوك اوريغي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة متفوقا بفارق نقطة على مانشستر سيتي الذي صعد للمركز الثالث مؤقتا بعد فوزه على ضيفه ليستر حامل اللقب 2/1. وتوقف رصيد وستهام عند 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني عشر.