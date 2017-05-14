﻿«غزة سرف كلوب» يشارك في «أيام القاهرة السينمائية»

القاهرة – «القدس العربي»: يعرض الفيلم الوثائقي «غزة سِرف كلوب» للمرة الأولى في مصر من خلال فعاليات مهرجان «أيام القاهرة السينمائية» في سينما زاوية وفي سينما الزمالك، بحضور مخرجي الفيلم فيليب نات وميكي يمين والمنتجة ستافاني يمين، اللذين تحدثا مع الجمهور في نقاش مفتوح عقب العرضين أمس وأمس الأول، ويشارك في بطولته صباح أبو غانم، محمد أبو جياب، إبراهيم عرفات.

ويحكي عن جيل جديد تحكمهم الحرب، ينجذبون للشواطئ، حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط كوسيلة لتحقيق أحلامهم عبر الارتماء به بعدما ملّوا من الاحتلال والجمود السياسي ومن خلال إبراهيم 23 عامًا، وخليل 42 عامًا، وصفاء 15 عامًا.

وفي ما يشبه حركة سرية بين مجموعة من الشباب يختارون مواعيد ذهابهم للبحر مع حركة الموج فيه، وعبر تتبع خيوطها يقدم الفيلم قصص الشخصيات الثلاث الرئيسة، ويقاطع بينها راسمًا واقع الحياة في القطاع في تداخل بين السياسي والاجتماعي.

نرى إبراهيم، الشاب الذي يجاهد ورفاقه للخروج من غزة إلى هاواي، حيث صديقة الأمريكي «ماثيو»، من أجل أن يتعلم صناعة ألواح التزلج وإصلاحها.

ونرى خليل، الذي لا يرى لنفسه سبيلًا إلّا البحر رغم كونه «يربي الفقر كما أخبره والده»، وينظر إلى لوحه الخاص بمثابة رفيقه الدائم، الذي خاف عليه خلال الحرب الأخيرة أكثر من أطفاله، فمن وجهة نظره «اللوح لا يمكن تعويضه في ظل منع إسرائيل من إدخاله للقطاع، أما الولد فيمكنه أن يتزوج وينجب غيره.

محاولات إبراهيم تنجح في الحصول على «فيزا» للذهاب إلى أمريكا، وهناك يرى الحياة على طبيعتها أو كما يفترض أن تكون في غزة، ويبادل المخرجان اللقطات ويعقدان مقارنة بين المكانين، ويجهدان مع إبراهيم لعقد مقارنة بين هاواي وغزة، لكن إبراهيم الذي يرفض أن يعود إلى غزة (في نتيجة صادمة) يؤكد أن «غزة كانت أفضل»، وأن «الدنيا بتلف»، مراهنًا على المستقبل، «فلن تبقى غزة أسوأ الأماكن» كما يراها بفعل الحصار، فيما صديقه المنتظر على البحر في القطاع البعيد يؤكد أن «رمال غزة أفضل رمال في العالم».

أمّا «صفاء» فتحقق حلمها في السباحة في البحر بعد أن يأخذها والدها بعيدًا عن أعين المصطافين، وعندما تعود تجد مجموعة من الفتيات الصغيرات كن يراقبنها وهُنَّ مفتونات بها، في مشهد حقيقي مليء بالحماس والرغبة بالسباحة.

و«خليل» يرفض إلّا أن يبقى على حاله، حارسًا للبحر، وللرياضة التي لا يوجد لممارستها أكثر من 40 لوحًا في كل القطاع، فيما يرى في عشته الصغيرة النادي الذي يحقق أحلام الراغبين.

فازت فكرة الفيلم بجائزة مؤسسة «روبرت بوش شتيفتونغ» في 2013، وكان عرضه الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وترشح لجائزة العدالة الاجتماعية في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، وجائزة أوركيد هالي كولاني الذهبية من مهرجان هاواي السينمائي الدولي، وشارك في عدد من المهرجانات الأخرى مِنْ أُبَرِّزُهَا مهرجان دبي السينمائي الدولي.

يذكر أن أفلام «أيام القاهرة السينمائية» تعرض في 7 دور عرض في القاهرة والمحافظات، بمشاركة 40 فيلماً حققت نجاحات في المهرجانات العربية والدولية.