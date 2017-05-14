﻿الغذاء الصحي والرياضة يقيان من هشاشة العظام

سري (بريطانيا) ـ الأناضول: أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ممكنة عن طريق اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة ساري البريطانية، ونشروا نتائجها الأحد، في دورية علمية.

وأوضح الباحثون، أن دراستهم كشفت النقاب عن الصلة الحاسمة بين عملية التمثيل الغذائي وهشاشة العظام، حيث وجدوا أن سوء التغذية عن طريق تناول الأطعمة غير الصحية، وعدم ممارسة النشاط البدني باستمرار يمكن أن يؤدى إلى إعادة برمجة وراثية للخلايا في الجسم والمفاصل.

وشدد الباحثون على أن هذه التغيرات فى التمثيل الغذائي تؤثر على قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة، وتؤدي إلى التهاب غضروف المفصل الذي يعوق الحركة ويسبب الألم.

وقال قائد فريق البحث الدكتور علي موباشيري، أستاذ فسيولوجيا الجهاز العضلي الهيكلي إن مرض التهاب المفاصل يفترض أنه جزء لا يتجزأ من التقدم في السن، ولكن هذا ليس قاعدة، ويمكن السيطرة عليه والوقاية منه في بداية هذه الحالة المؤلمة.

وأضاف أن «من المهم عدم التقليل من شأن إتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، لأنهما لا يؤديان إلى تحسين الحالة الصحية العامة للجسم فحسب، بل يمكن أن يحدثا تغييرات فى الخلايا والأنسجة والأعضاء وبالتالي الحد من هشاشة العظام وآلام المفاصل».

وكانت دراسة سابقة كشفت أن تناول وجبات عالية الدهون المشبعة بالكربوهيدرات، وعلى رأسها الوجبات السريعة، تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي تظهر فى صورة مشاكل والتهاب بالمفاصل.