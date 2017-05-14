﻿مرصع بـ 1800 حجر كريم سرقة «تاج مريم العذراء»

ليون ـ أ ف ب: سرق تاج مرصع بحوالى 1800 حجر كريم ليل الجمعة – السبت من متحف فورفيير للفن الديني في ليون (شمال شرق فرنسا) على ما قال المتحف في بيان.

وأضاف البيان ان اللصوص «تمكنوا من الالتفاف على نظام الحماية المتطور واستولوا على تاج مريم العذراء المرصع بـ1791 حجراً كريماً» وهي قطعة فريدة من نوعها أنجزت عام 1899 بفضل تبرع عائلات مدينة ليون بأحجار كريمة.

وأوضح المصدر نفسه ان قيمة التاج المادية الى جانب قيمته الرمزية لدى السكان «تزيد عن مليون يورو. لقد تم فحص كل حجر من قبل خبراء في آب/أغسطس 2016»، مضيفاً ان هذه الدراسة «تسمح بمعرفة تاريخ كل حجر» من بينها.

وقد سرق اللصوص أيضاً خاتماً وكأساً. وأُغلق المتحف في انتظار مواصلة التحقيق.