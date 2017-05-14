﻿اكتشاف 17 مومياء في سراديب في وسط مصر

تونة الجبل (مصر) ـ أ ف ب: عثر علماء آثار مصريون على 17 مومياء في سراديب اكتشفت في منطقة صحراوية من محافظة المنيا وسط مصر، وهو اكتشاف لم يسبق له مثيل، حسب ما أعلنت سلطات الآثار.

وكثفت السلطات المصرية التي تسعى إلى تنشيط السياحة إعلاناتها عن كشوفات أثرية ذات أهمية كبيرة في الأشهر الماضية. وقال صلاح الخولي رئيس الفريق المسؤول عن هذا الاكتشاف المسجل في منطقة تونة الجبل في محافظة المنيا في مؤتمر صحافي: «عثرنا على سراديب تحتوي على عدد من المومياوات». وسجل هذا الاكتشاف في منطقة صحراوية قاحلة غرب محافظة المنيا الواقعة جنوب القاهرة.

وأوضحت وزارة الآثار في بيان وزّع في المؤتمر الصحافي وجود 17 مومياء وعدد من النواويس المحفورة في الصخر أو الطين. وعقد المؤتمر في منطقة تونة الجبل الصحراوية القاحلة في محافظة المنيا على بعد 200 كيلومتر شمال القاهرة.

وعثر العلماء أيضا على «نواويس لحيوانات» وورقتي بردى بالأحرف الديموطيقية، وهي أبجدية مبسطة للغة الهيروغليفية استخدمت بين عهود الأسر الفرعونية الأخيرة التي حكمت مصر وبداية الحقبة الرومانية.

ورجح بيان الوزارة أن تكون المومياوات عائدة للعصر الفرعوني المتأخر الممتد بين العامين 712 و332 قبل الميلاد، غير أن المتحدثة باسم الوزارة نيفين العارف قالت إنها قد تكون عائدة للعهد البطلمي الذي امتد بين العامين 330 و30 قبل الميلاد وكان آخر عصر تُحكم فيه مصر من الأسر الفرعونية قبل أن تنتقل إلى السيطرة اليونانية.

وعرضت في موقع الاكتشاف أوان وجرار من الفخار في حجرة من الخشب والزجاج. وقال صلاح الخولي في مؤتمر صحافي أقيم في خيمة عملاقة في جوار موقع الاكتشاف «هذه أول جبانة آدمية في مصر الوسطى بهذا العدد من المومياوات. وهي تبشر أن هناك جبانة كبيرة وراءها».

وأشرف على الاكتشاف فريق من الباحثين في جامعة القاهرة.

وبدا محمد حمزة عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة ورئيس حفريات الجامعة واثقاً من أن هذه الأثار تعود إلى الزمن اليوناني الروماني. وقال: «هذا ليس كشفاً فرعونياً. هذا كشف يرجع للزمن اليوناني الروماني (..) بعض العملات منقوش عليها اسم بطليموس».

وأوضح أن الموقع يضم آثاراً تعود إلى تلك الحقبة «من القرن الثالث قبل الميلاد للقرن الثالث بعد الميلاد».