مقتل وإصابة أكثر من 30 امرأة في ضربة جوية قرب الرقة السورية

دمشق- د ب أ- قالت مصادر محلية إن ضربة جوية، يعتقد أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذها مساء الأحد، تسببت في مقتل 22 امرأة وإصابة 12 أخريات في ريف الرقة الشرقي.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن “قصفا جويا، يعتقد أن التحالف الدولي نفذه، استهدف مركبة تقل عاملات تعملن بزراعة محصول القطن وهن عائدات إلى منازلهن مساء الأحد في بلدة العكيرشي25/ كيلومترا شرق مدينة الرقة السورية/”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتعليق.