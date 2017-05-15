مايكروسوفت: الهجوم الالكتروني يجب أن يكون بمثابة جرس انذار للحكومات
واشنطن- أ ف ب- حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات الأحد الحكومات من مخاطر إخفاء أي ثغرة معلوماتية قد تكتشفها، منبهة الى ان الهجوم الالكتروني غير المسبوق الذي اوقع منذ الجمعة أكثر من 200 ألف ضحية في 150 بلدا هو مثال على خطر مثل هذه الممارسات.
وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت في مدونة علق فيها على اضخم هجوم الكتروني للحصول على فديات مالية يشهده العالم على الاطلاق انه “يجب على حكومات العالم ان تتعامل مع هذا الهجوم على انه جرس انذار”.
وحذر سميث من خطر وقوع الاسلحة المعلوماتية التي يمكن ان تطورها الحكومات في أيدي قراصنة معلوماتية، كما حصل في حالة الهجوم الاخير مع وكالة الأمن القومي الأمريكي “ان اس ايه” التي تكتمت على ثغرة امنية اكتشفتها في نظام ويندوز بهدف استغلالها لمصلحتها لكن هذه المعلومات الثمينة وقعت في ايدي قراصنة استغلوها لاحقا لشن هذا الهجوم غير المسبوق.
وقال إن “سيناريو مماثلا بالاسلحة التقليدية يعني ان بعضا من صواريخ توماهوك التابعة للجيش الأمريكي تعرضت للسرقة”.
وشدد سميث على انه في العالم الافتراضي يجب على الحكومات ان تطبق قواعد صارمة بشأن تخزين واستخدام الاسلحة الالكترونية مماثلة لتلك التي تطبقها في العالم الواقعي مع الاسلحة الحقيقية.
واضاف ان مايكروسوفت تدعو إلى ابرام “معاهدة جنيف رقمية” تلتزم بموجبها جميع الحكومات بالتبليغ عن اي ثغرة امنية تكتشفها في أي برنامج معلوماتي الى الشركة المصنعة لهذا البرنامج عوضا عن ان تخفيها أو أن تبيعهاأو أن تستغلها.
وقال “نحن بحاجة لأن تنظر الحكومات في الاضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء اخفاء هذه الثغرات الأمنية واستخدام هذه الفجوات”.
وللتصدي لهذا الهجوم غير المسبوق قررت شركة مايكروسوفت اعادة تفعيل عملية تحيين بعض نسخ برمجياتها. ويهاجم الفيروس خصوصا نسخة ويندوز ايكس بي التي لم تعد ميكروسوفت مبدئيا مسؤولة عن متابعتها تقنيا. ولم يتم استهداف البرنامج الجديد ويندوز 10.
ويثير الهجوم غير المسبوق مخاوف من حدوث “فوضى الكترونية” بعد أن أبدى الخبراء خشيتهم من تفاقم أثر الفيروس الاثنين مع تشغيل ملايين الحواسيب.
ومن روسيا إلى اسبانيا ومن المكسيك إلى فيتنام اصاب الفيروس منذ الجمعة آلاف الحواسيب خصوصا في اوروبا. ويتمثل الفيروس في برنامج طلب فدية وهو يستغل ثغرة في انظمة ويندوز كشفتها وثائق مقرصنة لوكالة الأمن القومي الأمريكية.
وهذا البرنامج يمنع المستخدم من فتح ملفاته ويجبره على دفع مبلغ قيمته 300 دولار (275 يورو) لاستعادتها. وتدفع الفدية بالعملة الافتراضية “بيتكوين” التي يصعب تقفي اثرها.
مايكروسوفت تكذب كما كذبت منذ زمن بعيد في الألفية 2000 بأنه يجب على المستخدمين بيع أجهزتهم وشراء أجهزة جديدة وهذا ما حصل فعلا في أكبر عملية نصب وإحتيال في التاريخ جنت من خلالها مايكروسوفت مليارات الدولارات ولم يحصل شئ للأجهزة القديمة عند حلول الألفية مطلقا، بل أن حكومة كندا دعمت هذه الكذبة وإستنفرت جيشها آنذاك وقالوا بأن الصواريخ ستتطاير هنا وهناك ولم يحصل أي شئ من هذا عند حلول الألفية، إن من صنع هذه الإختراقات هي مايكروسوف وأتباعها من وكالة الأمن القومي وغيرها لكي يصلوا إلى نفس الأهداف التي وصلوا إليها في الألفية 2000 وهي لبيع أكبر عدد من البرمجيات من نظام التشغيل ويندوز 10 هذه المرة وهو مذكور في الخبر للترويج له وإجبار المستخدمين على شراء هذه النسخة مهما كان ثمنها عوضا عن إستخدامها مجانا لأن مايكروسوف تعلم بأن أنظمتها تستخدم بالمجان في جميع أنحاء العالم وهذا الأمر خارج عن سيطرتها، هدفهم ليس المال بالدرجة الأولى كما هو مذكور بالخبر عبر الدفع بالعملة الإفتراضية “بيتكوين” بل أن هدفهم الحقيقي هو بيع نظام التشغيل Windows 10 وهو آخر إصدار نظام تشغيل وطبعا إجبار المستخدم لهذا النظام لطلب الصيانة والدعم أولا بأول عن طريق الشبكة المعلوماتية العالمية وبذلك يتحقق هدفهم التالي أيضا وهو التجسس بصمت وأريحية على جميع الأجهزة في العالم وخصوصا في العالم العربي وبالتعاون مع وكالة الأمن القومي التي يدينونها كذبا في هذا الخبر.