البيت الأبيض: ترامب وماكرون سيلتقيان على “غداء طويل” في بروكسل

واشنطن- أ ف ب- صرح مسؤول كبير في الادارة الأمريكية لوكالة فرانس برس مساء الاحد أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون سيلتقيان على “غداء طويل” في 25 ايار/ مايو في بروكسل “للمقارنة بين آرائهما”.

ويرى البيت الأبيض أن مواقف الرئيس الفرنسي الشاب البالغ من العمر 39 عاما ونظيره الامريكي السبعيني ليست متباعدة جدا، على الرغم من شائعات افادت ان ترامب كان يفضل فوز مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وأكد ممثل كبير للادارة لامريكية “انهما آخر رئيسي دولتين وصلا الى الساحة الدولية”، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي بينهما جرى بشكل جيد جدا.

وقال هذا المسؤول في البيت الابيض طالبا عدم كشف هويته ان “ترامب اعجب جدا بماكرون”. واضاف “كان فوزا انتخابيا رائعا”، مشيرا إلى أن الرجلين لا يتقاسمان بالضرورة الافكار نفسها لكن كلا منهما “جديد على الساحة السياسية وتجاوز الحواجز السياسية التقليدية”.

واوضح هذا المصدر في البيت الابيض أن فكرة أن ترامب كان يدعم لوبن مبالغ فيها وتستند فقط إلى “تغريدة حول الحدود” وإلى مرور زعيمة الجبهة الوطنية على برج ترامب في نيويورك.

وحول هذه الزيارة الخاطفة للوبن إلى نيويورك خلال حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أكد هذا المسؤول في إدارة ترامب انها لم تلتق أي شخص من فريق حملة ترامب ولا الرئيس الجمهوري المنتخب نفسه.