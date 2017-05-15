كارا ميكوليك تتوج ملكة جمال الولايات المتحدة

لاس فيغاس- رويترز- توجت العالمة كارا ميكوليك البالغة من العمر 25 عاما والتي تقطن منطقة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة يوم الأحد لتحتفظ واشنطن باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتفوقت ميكوليك التي درست الكيمياء وتعمل في لجنة الرقابة النووية الأمريكية على 50 متسابقة لتفوز في المسابقة التي أقيمت في مركز مؤتمرات ماندالاي باي في لاس فيجاس.

وفي ردها على سؤال عن حقوق الرعاية الصحية قالت ميكوليك إن الرعاية الصحية التي تكون بأسعار معقولة تعتبر ميزة لمن يعملون. ووُجهت بعض الانتقادات اللاذعة لميكوليك بسبب ردها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل موقع تويتر لكن كانت هناك أيضا وجهات نظر مدافعة عن هذا الرد.

كما انتُقدت ميكوليك لأنها قالت إنها لا تصف نفسها بأنها مدافعة عن المرأة وتفضل “المساواة” قبل أن تضيف “أيتها النساء، نحن متساوون مع الرجال خاصة في أماكن العمل”.

وستمثل ميكوليك الولايات المتحدة في المسابقة السنوية لاختيار ملكة جمال الكون.