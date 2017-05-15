اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

طوكيو- د ب أ- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الاثنين أن طائرة استطلاع عسكرية اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الوزارة القول إن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة بيشكرافت ال ار2- نحو الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (02:50 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو.

وكانت الطائرة قد أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو اوكاداما.

وقالت كيودو إن الطائرة على متنها قائد الطائرة وطيار احتياطي واثنان من الفنيين.

وكان من المقرر أن تنقل الطائرة مريضا من مستشفى في هاكوداتي.