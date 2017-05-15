عسكري عراقي يعلن مقتل أربعة انتحاريين غربي محافظة الأنبار

بغداد- د ب أ- أعلن قائد “عمليات الجزيرة” في محافظة الأنبار العراقية اللواء الركن قاسم المحمدي، الاثنين، مقتل أربعة انتحاريين من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” تسللوا إلى مدينة حديثة غربي المحافظة 180/ كلم غرب بغداد/.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المحمدي القول إن “أربعة انتحاريين من داعش تسللوا إلى مدينة حديثة … وقد تمكنت قوة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر من قتلهم بعد محاصرتهم”.

يذكر أن حديثة تخضع لسيطرة القوات الأمنية والعشائر، وتصد تلك القوات بين الحين والآخر هجمات لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وتشهد صحراء الأنبار عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش الفارين من محافظة الأنبار والمتمركزين حاليا في المناطق الصحراوية ويشكلون تهديدا للقوات العراقية في المناطق المحررة.