احتجاجات بإغلاق طرق رئيسية في رام الله دعما لإضراب الأسرى لدى إسرائيل

رام الله- د ب أ- أغلق شبان فلسطينيون الاثنين عدة طرق رئيسية مؤدية إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية دعما لإضراب الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المحتجين أغلقوا طريق (سردا- رام الله) بشكل كامل بالإطارات المشتعلة وحاويات القمامة، واندلعت مواجهات مع أجهزة الأمن التي حاولت إعادة فتح الطريق.

كما أغلق الشبان طريق نابلس رام الله بالإطارات المشتعلة وحاويات القمامة بالقرب من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومنعوا الحركة عبر الشارع، وعدة طرق أخرى رئيسية.

وكانت مجموعات شبابية أغلقت يوم الأحد طرقا فرعية مؤدية إلى رام الله في إطار ما تقول إنه احتجاجات على عدم تلبية مطالب الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ويواصل مئات الأسرى أغلبهم من حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 29 يوما على التوالي.

ويطالب الأسرى بإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وتحسين أوضاعهم المعيشية والرعاية الصحية لهم.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية من تدهور مستمر في صحة الأسرى المضربين ونقل العشرات منهم إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج.