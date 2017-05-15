أردوغان يتوجه من بكين إلى واشنطن للقاء ترامب

بكين- الأتاضول- غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الإثنين، العاصمة الصينية بكين، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء نظيره دونالد ترامب.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن أردوغان شارك في عشاء عمل على هامش منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي”، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، ليختتم بعدها زيارته إلى الصين، ثم توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب.

وأضافت أن أردوغان توجه على رأس وفد يضم وزراء العدل “بكر بوزداغ” والخارجية “مولود جاويش أوغلو” والاقتصاد “نهاد زيبكجي” والطاقة والموارد الطبيعية “برات ألبيرق” والدفاع “فكري إشيق”.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان مع ترامب اجتماعين الثلاثاء، الأول ثنائي والثاني موسع يضم وفدي البلدين.

كما سيستقبل أردوغان في مقر إقامته ممثلين على منظمات مجتمع مدني ومؤسسات فكر ورجال أعمال على هامش الزيارة.