الهجرة الدولية تعلن إجلاء أكثر من 100 لاجئ صومالي من اليمن

اليمن- الأناضول- قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، إنها أجلت أكثر من 100 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر حساب مكتبها الرسمي في اليمن على “تويتر”.

وقالت المنظمة إنها “قامت يوم أمس بإجلاء 106 من اللاجئين الصوماليين من اليمن، بشكل طوعي إلى بلادهم، عبر ميناء عدن (جنوب)”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، أعلنت المنظمة إجلاء العديد من اللاجئين والمهاجرين الذين يحملون الجنسيات الصومالية والإثيوبية من عدة محافظات يمنية عن طريق البحر.

وهؤلاء اللاجئون هم مهاجرون غير شرعيين وصلوا إلى اليمن هرباً من الظروف المعيشية الصعبة في بلادهم، وبعضهم يستقر في اليمن، بينما يتخذها آخرون محطة لمواصلة رحلة أخرى من الهجرة غير الشرعية إلى دول خليجية بينها السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 100 ألف من الصوماليين والإثيوبيين وصلوا إلى اليمن خلال أقل من عام.

وأوضحت المفوضية، حينها، أن هؤلاء يصلون في مراكب إلى اليمن، بعد اجتياز خليج عدن في رحلة لا تخلو من المخاطر، وأن العشرات منهم لقوا حتفهم أثناء رحلاتهم.