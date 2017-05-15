اطلاق نار كثيف في أبيدجان وبواكيه ثاني مدن ساحل العاج

بواكيه- أ ف ب- سمع إطلاق نار كثيف صباح الاثنين في أبيدجان وبواكيه التي تشهد حركة تمرد ينفذها عسكريون في ساحل العاج، وفق سكان وصحافيين من وكالة فرانس برس.

ويطلق المتمردون النار في الهواء عادة ليعبروا عن استيائهم من التأخر في دفع علاوات لهم.

وفي العاصمة الاقتصادية أبيدجان يسمع اطلاق نار من معسكرين يشكلان اكبر ثكنة عسكرية في اوكويدو (شرق)، كما قالت سيدة تقيم بين الموقعين.

وذكر مراسل لوكالة فرانس برس ان طرق الوصول الى اكويدو وخصوصا احد الشرايين الرئيسية في المنطقة اغلقت بينما يمنع سكان شرق أبيدجان من التوجه الى وسطها.

كما يسمع اطلاق نار مصدره معسكر غالييني على الهضبة في حي بلاتو بوسط المدينة الذي كان من النقاط الساخنة نهار الجمعة.

وأدى تمرد هؤلاء العسكريين الى وفاة رجل بعد إصابته بالرصاص في بواكيه التي يسيطر عليها العسكريون المتمردون مع مدينة كورهوغو (شمال) ايضا.

وافادت حصيلة أولى للضحايا أن عشرين شخصا أصيبوا بجروح بينهم ستة بالرصاص منذ أن بدأ ما بين مئة و300 جندي حرك عصيان، بعد حركة احتجاجية اولى قاموا بها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

واعلنت عائلة الرجل الذي أصيب بجروح خطيرة بالرصاص السبت في بواكيه انه توفي الاحد في المركز الطبي الجامعي.

وذكر شهود عيان ان الرجل أصيب برصاصة أطلقها احد الجنود المحتجين الذين توجهوا الى مقر متمردين سابقين لم يتم الحاقهم بالجيش ويطلق عليه اسم “المسرحين”. وهؤلاء المتمردون طالبوا الاثنين الماضي بالحصول على علاوات أيضا.

وسيطر المتمردون الاحد على موقع حول ساحة مركز الشرطة في وسط مدينة بواكيه، وأطلقوا النار في الهواء لمنع تجمع احتجاجا على أعمالهم، كما ذكر صحافي من فرانس برس.

وأخفقت المفاوضات مع القيادة العسكرية في بواكيه. وقال أحد المتمردين لفرانس برس السبت “ليرسلوا لنا من يشاؤون. نحن مستعدون”. واكد “نحن مستعدون” للتصدي للجيش الموالي للحكومة اذا تدخل.