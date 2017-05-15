بريتني سبيرز تتزوج سراً من عارض الأزياء الإيراني سام اصغري الذي يصغرها بـ12 عاماً

لندن ـ بريتني سبيرز و ذكرت مجلة “بيبول” الأمريكية أن النجمة الأميركي بريتني سبيرز تزوجت سراً، من عارض الأزياء من أصل ايراني سام اصغري الذي شاركها في فيديو كليل أغنية “سلامبر بارتي”.

ونقلت “بيبول” عن مصدر مقرب من المغنية الأمريكية أنها هي كانت المبادرة في طلب يد اصغري (23 عاماً) للزواج واشترت خاتم الزفاف بعد علاقة حب طويلة.

وأشار المصدر الى ان سبيرز (35 عاماً) لم تقدم على خطوتها إلّا بعد أن اخذت رأي ابنيها جايدن وشون.