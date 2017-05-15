هندي يغتصب حبيبته ثم يُهشم رأسها لرفضها الزواج منه

لندن ـ أقدم هندي على خطف حبيبته السابقة واغتصبها قبل سحق رأسها بالحجارة ودهسها بالسيارة إثر رفضها الزواج به.

واشارت الشرطة في ولاية هاريانا في شمال الهند ، إلى أن الضحية البالغة من العمر 23 عاما خُطفت على يد الرجل وصديقه قبل تعرضها المفترض للاغتصاب والتهشيم، في أحدث حالة للعنف الجنسي في البلاد.

بعدها ترك الرجلان الشابة في منطقة صناعية معزولة حيث اكتشف أحد السكان المحليين وجودها بعد أربعة أيام، إثر ملاحظة كلاب شاردة تنهش جثتها.

وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة سونيبات جاغجيت سينغ في تصريحات اعلامية : لقد أوقفنا رجلين بتهم مختلفة بينها القتل والاغتصاب.

ولفت إلى أن “المتهم الرئيسي والضحية كانا على علاقة لكنها لم تكن تريد الزواج به ما أثار غضبه ودفعه الى الانتقام”، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في الجريمة.