المرصد السوري: الدولة الإسلامية تقصف دير الزور ومقتل 7

بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قصفاً عنيفاً لتنظيم الدولة الإسلامية أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة دير الزور في شرق البلاد ليل الأحد.

وأشار المرصد إلى أن التنظيم مستمر في قصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بالمدينة الاثنين.

ويسيطر التنظيم المتشدد على معظم محافظة دير الزور فيما عدا جيب في المدينة وقاعدة جوية قريبة تسيطر عليهما القوات الحكومية.

ويحاصر المتشددون هذه المناطق منذ نحو عامين.

وتسقط الحكومة السورية وحلفاؤها الروس مساعدات من الجو بصورة منتظمة في المنطقة المحاصرة حيث يعيش حوالي 200 ألف شخص ويعانون نقصاً في الغذاء والدواء.

وتربط محافظة دير الزور بين المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.