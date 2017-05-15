الرئاسي الليبي يقر تشكيل لجنة لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – الأناضول – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية؛ وذلك لوضع “آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية (بين كافة الأطراف)”.

وأعلن المجلس، مساء الأحد، عن تشكيل اللجنة التي قال إنها ستتولى “إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة”، بحسب نص القرار.

وتتكون اللجنة التي تخضع لإشراف المجلس الرئاسي، من 15 عضوا سيقع اختيارهم بقرار لاحق “وفقاً لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة”.

وذكر القرار أنه سيراعى في تشكيل اللجنة “التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي”.

كما أشار إلى أن من مهام اللجنة “تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها إلى المجلس، وتحديد قواعد عملها الداخلية”.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بأربعة أشهر “لإعداد المشروع ويمكن تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين”.

القرار المذكور جاء على خلفية جلسة مباحثات جرت بين فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، في أبو ظبي مطلع أيار/مايو الجاري.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حالياً ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.