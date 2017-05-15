طبيب يقدم مشروبا سحريا للتخلص من الدهون

لندن ـ قدم الطبيب التركي الشهير محمد أوز من خلال برنامجه الشهير “أوز شو” مشروباً سحرياً يساعد على التخلص من دهون الجسم.

ويعتمد الطبيب الشهير على مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، على ان يتم تناول المشروب بطريقة متوازنة مع اتباع حمية غذائية سليمة.

أما عن طريقة تحضير هذا المشروب فهي بسيطة، تقوم على مزج مادة الزنجبيل مع القرفة لتعطي نتائج افضل وحرق كمية أكبر من الدهون.

كذلك يمكن خلط ومزج الزنجبيل بتنقيع أعواد القرفة في الزنجبيل او عند مزج كمية صغيرة من مسحوق القرفة مع محلول الزنجبيل الطازج و مع الاستمرار بأخذ هذا المشروب الممزوج يمكن شبه ضمان حرق الدهون بسهوله مباشرة بعد الاكل، على ان تكون كمية الأكل متوازنة وصحية.

ويؤكد أوز انه مع مرور الوقت سوف يتم حرق الدهون المخزنة في الجسم، وبالتالي يبدأ الجسم تدريجيا في خسارة الوزن بشكل طبيعي بدون مضاعفات جانبية.