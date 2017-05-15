فيليب كوتينيو يتحدث لأول مرة عن اهتمام برشلونة

لندن ـ أعرب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته برغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد معه، في أول مرة يتحدث فيها عن شائعات انتقاله للنادي الكتالوني.

وأشارت صحف كتالونية إلى أنّ برشلونة اقترب من حسم صفقة كوتينيو في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي دفع عددًا من جمهور ليفربول لتحطيم زجاج سيارته، فيما سخر الألماني يورجن كلوب من الأمر، مطالبًا النادي الكتالوني بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ400 مليون يورو.

وقال كوتينيو، في تصريحات لشبكة “ESPN” البرازيلية، نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “بالطبع أشعر بالسعادة لرغبة برشلونة في التعاقد معي، لأنّ هذا الأمر دليل على أنني أبذل مجهودًا كبيرًا في الملعب”.

وتابع: “برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم، ولكني لم أتلق عرضًا رسميًا منهم، وأترك الأمر دائمًا لوكيل أعمالي ليبحث مثل هذه الأمور، حتى أصبّ تركيزي في الملعب فقط”.

وساهم كوتينيو في انتصار ليفربول على وست هام برباعية نظيفة، مساء أمس، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفين ليقترب الريدز من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

وأضاف كوتينيو معلقًا على المباراة: “التعرض للإصابات أمر صعب لكني أحاول دائمًا مساعدة فريقي.. علينا الآن التركيز في آخر مباراة بالدوري الأسبوع المقبل، لأنّه لا بديل عن الانتصار لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا”.