برنامج غذائي يُجهز نجم ريال مدريد المصاب لنهائي كارديف

لندن ـ يجهز نادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام يوفنتوس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، في مدينة كارديف، مسقط رأس اللاعب.

وتعرض بيل لإصابة في نوفمبر/ تشيرين الثاني، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر ليتعرض لإصابة أخرى في أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو أبريل/نيسان الماضي، ليغيب اللاعب بذلك عن 27 مباراة هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية نقلًا عن مصدر داخل ريال مدريد، فإن النادي يحاول استعادة جهود اللاعب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وبدأوا في العمل على علاج الإصابة، وإدخال اللاعب في حمية غذائية تجعله يتناول 6 مرات في اليوم وجبات خفيفة، وهو ما سيساعد على تسريع عملية الشفاء ليكون جاهزًا للمباراة.

وأطاح ريال مدريد بجاره أتليتكو بالفوز بنتيجة 4-2 ، مجموع المباراتين، فيما حجز يوفنتوس مقعده في النهائي على حساب موناكو الفرنسي بتحقيق الانتصار بنتيجة 4-1 مجموع المواجهتين