ماكرون يكلف اليميني المعتدل ادوار فيليب تشكيل الحكومة المقبلة

باريس- أ ف ب- كلف الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون الاثنين اليميني المعتدل ادوار فيليب تشكيل الحكومة المقبلة كما اعلن الامين العام للرئاسة.

ويعكس اختيار هذا النائب البالغ من العمر 46 عاما من خارج حركة الرئيس “الجمهورية إلى الامام” رغبة الرئيس الوسطي في الجمع بين كافة الأطياف السياسية ومن شأنه ان يجتذب اصوات قسم من اليمين لتأمين غالبية في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران/ يونيو، وهو شرط أساسي لكي يتمكن من تطبيق اصلاحاته الليبرالية والاجتماعية.