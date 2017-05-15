شهود: إطلاق نار كثيف في أكبر مدينتين في ساحل العاج

أبيدجان – رويترز – قال شهود عيان إن إطلاق نار كثيف اندلع الاثنين في أبيدجان وبواكيه أكبر مدينتين في ساحل العاج، في خضم عملية للجيش تهدف إلى إنهاء حركة تمرد في أرجاء البلاد بدأها قبل أربعة أيام جنود يطالبون بمكافآت.

وبدأ الجنود الموالون للحكومة بالتقدم باتجاه مدينة بواكيه مركز التمرد يوم الأحد. وتردد دوي إطلاق نار متقطع الليلة الماضية في بواكيه وفي معسكرات للجيش في العاصمة أبيدجان. واشتدت كثافة إطلاق النار في المدينتين قبيل الفجر.

كما ترددت الاثنين أصداء إطلاق النار الكثيف في مدينة دالوا وهي أحد مراكز زراعة الكاكاو في المنطقة.

وقال أحد سكان أبيدجان الذي يعيش بالقرب من السفارة الأمريكية والمقر الرئاسي “أسمع صوت بنادق كلاشنيكوف وسلاح أثقل. بدأ الأمر نحو الخامسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) واستمر ساعة. إنه كثيف”.

كما أفاد شخص آخر من سكان أبيدجان بأن الجنود المتمردين خرجوا من أكبر معسكر للجيش في البلاد ونصبوا متاريس وقطعوا حركة السير على طول واحد من الطرق الرئيسية في شرق البلاد.

وقال أحد السكان في بواكيه “كان هناك إطلاق نار كثيف عند المدخل الشمالي للمدينة وفي وسط المدينة. لقد هدأ قليلا لكننا ما زلنا نسمع الطلقات النارية”. كما أكد شخص ثان من سكان المدينة حدوث إطلاق النار.