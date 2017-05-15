شلح: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرض الأسرى للخطر

غزة - أ ف ب – حذر رمضان شلح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في خطاب بمناسبة الذكرى ال69 “للنكبة” الفلسطينية، من تعريض حياة الأسرى في السجون الاسرائيلية الذين يخوضون إضراباً جماعياً عن الطعام دخل يومه ال29، متوعداً بان خيارات “المقاومة مفتوحة”.

وقال شلح في كلمة متلفزة بثتها فضائية “فلسطين اليوم” المحسوبة على حركة الجهاد “ان استمر العدو في غطرسته بما يعرض حياة أسرانا للخطر فحن لن نقف مكتوفي الايدي او نتركهم فريسة الموت نتيجة عناد الصهيونية العنصرية (…) فلنا في المقاومة كلمتنا وخياراتنا المفتوحة وكفى”.

ومنذ 17 ابريل/نيسان الماضي بدأ اكثر من الف وخمسمئة أسير فلسطيني أبرزهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في السجون الاسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.

وبعد ان انتقد قرارات السلطة الفلسطينية باقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين في القطاع، وعدم دفع ثمن فاتورة الكهرباء لاسرائيل، قال شلح “قطاع غزة برميل بارود على وشك الانفجار واذا انفجر لن يبقي ولن يذر”.

من جهة ثانية شدد شلح أن حركته لن تعترف بالدولة العبرية، مضيفاً “اننا في حركة الجهاد سنبقى متمترسين عند خيار التحرير الكامل لفلسطين، لن نلقي السلاح ولن نعترف بالوجود الصهيوني على أي شبر من فلسطين”.

وقال شلح المقيم في سوريا “ان الاعتراف باسرائيل يعني لنا الاعتراف بالغاء فلسطين وأصحابها الاصليين، ولا يملك أحد على وجه الأرض ان يلغي فلسطين”.

وأضاف أن “الرد الطبيعي على النكبة المستمر هي الوحدة في مواجهة المشروع الصهيوني، لا يمكن تحقيق الوحدة والمصالحة وانهاء الانقسام دون سحب اعتراف منظمة التحرير باسرائيل”.