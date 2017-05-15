عمال العبّارات في اليونان يعلنون إضراباً يستمر ليومين

أثينا - د ب أ- أعلنت نقابة البحارة اليونانيين الاثنين إضراباً عن العمل لمدة يومين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على حركة السياح والركاب إذا ما كانت خططهم تتضمن الجزر.

وقال المنظمون إنه لن تغادر أي عبارة في بحر إيجة خلال الإضراب الذي سيستمر يومي الثلاثاء والأربعاء. وبهذه الطريقة، ستنعزل بصورة فعلية الجزر التي لا توجد بها مطارات، وكثير منها وجهات سياحية كبيرة.

وهددت نقابات أخرى، من بينها تلك التي تضم موظفي قطاع النقل العام وإدارة الدولة، بالإضراب أيضاً قبل التصويت البرلماني المقرر الخميس على حزمة إجراءات تقشفية جديدة.

وتتضمن الإجراءات المقترحة تخفيض مخصصات التقاعد وزيادة في الضرائب بهدف توفير 9ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا، وهو شرط لاستمرار الدعم المالي من الدائنين الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان، التي تكافح منذ سبع سنوات حتى لا تقع في الإفلاس، يتعين عليها أن تسدد في تموز/يوليو أكثر من سبعة مليارات يورو إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقد استفادت البلاد من الاضطرابات في تركيا ومصر، وسجلت موسماً سياحياً قياسياً في 2016 وتتوقع المزيد من الارتفاع في أعداد السائحين خلال الصيف القادم.