قافلة تقل سكان حيي القابون وتشرين في دمشق تصل إدلب

إدلب – الأناضول – وصلت قافلة تحمل نحو ألفين و300 مدنياً، ومن المعارضة المسلحة من سكان حيي القابون وتشرين في العاصمة السورية دمشق، إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، بعد اتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص.

ووصلت الاثنين، القافلة المكونة من 47 حافلة، بلدة معرة مصرين بإدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وتضم القافلة نحو ألفين و300 شخصاً، بينهم ألف و500 من المعارضة المسلحة، والباقين من النساء والأطفال، حيث تم إيوائهم في مركز للإيواء بالبلدة.

ومن المنتظر إخلاء نحو 10 آلاف مدني وعسكري من حي برزة بدمشق، الذي يقطنه 40 ألف شخص، ونقلهم الى إدلب.

جدير بالذكر أن النظام كثف خلال الشهرين الماضيين، بشكل كبير هجماته على حي القابون، في محاولة لإجبار سكان الحي ومسلحي المعارضة على القبول باتفاق الإخلاء؛ حيث قامت قوات النظام بقصف الحي بالطائرات والمدفعية مع محاولات اقتحامات.