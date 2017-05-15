إيران ترحب بخطة تركيا إنشاء جدار أمني على حدودهما المشتركة

إسطنبول - الأناضول – رحبت الحكومة الإيرانية بإعتزام تركيا إنشاء جدار على الحدود المشتركة بين البلدين بهدف التعزيز الامني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، “نرحب بكافة المبادرات التي تجعل الحدود بين البلدين أكثر أمناً”.

وأشار إلى أن السلطات التركية أبلغتهم حول خطة بناء جدار على الحدود بين البلدين لأغراض أمنية.

ولفت قاسمي إلى أن الجدار سيتم بناءه داخل الأراضي التركية، وليس على الخط الحدودي مباشرة.

وأعرب قاسمي عن أمله أن يتم إجراء مزيداً من المباحثات مع الجانب التركي حول بناء الجدار على حدود البلدين.

وأكد أن أمن الحدود مهم جداً لإيران ولتركيا أيضاً، وعلى البلدين اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق أمن الحدود.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي فكري إشيق، قال الأسبوع الماضي، إن مسالة بناء جدار على الحدود بين البلدين، ليس أمر ضد إيران، بل هي خطوة من أجل أمن السكان والحدود في المنطقة.

وكان مدير شركة ” طوكي” لبناء الوحدات السكنية، التابعة لرئاسة الوزارء التركي، “أرغون طوران”، قال في تصريحات في وقت سابق، أن مناقصة بناء جدار بطول 144 كم بين تركيا إيران، قد اكتملت، وإن المرحلة الأولى من بناء الجدار ستبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل .