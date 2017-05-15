بوتين يدعو إلى الكف عن “تخويف” كوريا الشمالية وإلى حل سلمي

بكين – أ ف ب – اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الاحد بأنها “خطيرة” داعياً في الوقت نفسه الى وقف “تخويف كوريا الشمالية” والى التوصل لحل سلمي لهذه المسالة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بكين، “نحن نعارض بشكل قاطع توسيع نادي القوى النووية بما يشمل كوريا الشمالية” مضيفاً “نحن نعتبر (التجربة) خطيرة ومسيئة تاتي بنتائج عكسية ونعارضها”. لكنه اضاف “يجب الكف عن تخويف كوريا الشمالية والتوصل الى حل سلمي لهذه المسألة”.