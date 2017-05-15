المرصد السوري : إصابة 20 مقاتلاً في اشتباكات بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة 20 مقاتلاً جراء تجدد الاشتباكات الاثنين بين كبرى فصائل غوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم ، إن الاشتباكات العنيفة لا تزال متواصلة بين مقاتلي فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة، وجيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في أطراف بيت سوى والأفتريس والأشعري بغوطة دمشق الشرقية.

وأشار إلى أن الاشتباكات تترافق مع دوي انفجارات ناجم عن استهدافات متبادلة بين طرفي الاقتتال.

وأكدت مصادر أهلية أن الاقتتال العنيف خلق توتراً مترافقاً مع استياء لدى أهالي الغوطة الشرقية وبخاصة المناطق القريبة من محاور القتال، وسط مخاوف من تطور الاقتتال وتسببه بسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وقتل حوالي 500 مقاتل من الطرفين، بالإضافة لمئات الأسرى والجرحى جراء اقتتال اندلع بينهما أواخر نيسان /أبريل الماضي ، حسبما أفاد المرصد السوري .

ويعد جيش الإسلام أحد أكبر جماعات المعارضة المسلحة وهو المهيمن على الغوطة الشرقية، وقتل قائده زهران علوش في ضربة جوية في كانون أول/ ديسمبر 2015.

بينما “هيئة تحرير الشام” تحالف فصائل تم تشكيله في كانون ثان/ يناير الماضي ويضم جبهة فتح الشام المعروفة سابقاً (جبهة النصرة) المرتبطة بتنظيم القاعدة.