مقتل 23 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على معقل للجهاديين في شرق سوريا

بيروت – أ ف ب – قتل 23 مدنياً على الأقل الاثنين، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة امريكية على مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الجهاديون في شرق سوريا على الحدود مع العراق، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قتل 23 مدنياً على الاقل واصيب العشرات بجروح جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت فجراً منطقة سكنية في مدينة البوكمال” التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ العام 2014.