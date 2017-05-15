أمريكا تجدد دعمها إقليم شمالي العراق “عسكرياً وإنسانياً”

أربيل - الأناضول – قال بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، إن بلاده مستمرة بتقديم “الدعم العسكري والإنساني” لإقليم شمالي العراق.

جاء ذلك خلال زيارته رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، بحسب بيان لحكومة الإقليم، صدر الإثنين.

ولفت البيان إلى أن “ماكغورك أشاد بدور الحكومة وقوات البيشمركة والانتصارات التي تحققت في الآونة الأخيرة ضد الإرهابيين”.

وأشار إلى أنه “ثمّن عالياً التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمحاربة الإرهاب في الموصل وضواحيها، والتعاون الذي تبديه حكومة الإقليم وشعبه في استقبال النازحين واللاجئين الذين يقصدون الإقليم هرباً من الإرهاب”.

وحول العلاقات الثنائية بين أربيل واشنطن، أشار ماكغورك إلى أن “العلاقات بين الجانبين قوية وعلى مستوى جدي”.

من جانبه شكر بارزاني “ماكغورك على هذه الزيارة وملاحظات الوفد الضيف”، بحسب البيان.

كما قدّر “الدعم الأمريكي لتطوير العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل العالقة بين الجانبين”، مطالباً “بالعمل توسيع آفاق العلاقات بين أربيل وواشنطن”.

ولفت بارزاني إلى أن “الإقليم يستقبل عدداً كبيراً من النازحين واللاجئين ‏وفضلاً أن أكثر من 35 ألف جريح من جنود الجيش العراقي ممن أصيبوا في معارك تحرير الموصل تم علاجهم في الإقليم دون أن تقدم بغداد أي دعم يذكر”.

وتشن القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد “الدولة” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقاتل منذ شباط/فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي. ويقول قادة الجيش إن “الدولة” ما يزال يسيطر على نحو 30% فقط من النصف الغربي للمدينة.