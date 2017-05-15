الاتحاد الأوروبي يدعو السياسيين في فنزويلا إلى الحوار

بروكسل – د ب أ – دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين فنزويلا إلى الانخراط في “حوار عاجل وبناء وفعال بين الحكومة والأغلبية البرلمانية” بهدف حل الأزمة السياسية.

وتطالب المعارضة، التي فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2015، بانتخابات رئاسية وتنحي الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتهمونه بمحاولة تأسيس ديكتاتورية.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، لقي نحو 40 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 800 آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان :”ينبغي احترام الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي، ومن بينها الحق في التظاهر السلمي. ويتعين على جميع الأطراف الامتناع عن ارتكاب أعمال عنف”.

وأضاف :”وفي ضوء هذا، فإن الإعلان عن التوسع وتقديم المزيد من الدعم للجماعات المدنية المسلحة يثير القلق لكونه قد يؤدي إلى المزيد من العنف ولا يساهم في أي حل. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين هو أمر يتنافى مع القانون الدولي”.

ورغم امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم، فإنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني الشعب من نقص حاد في إمدادات الغذاء والدواء وسط معدلات تضخم كبيرة للغاية.