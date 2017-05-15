الرئيس الفلسطيني يبدأ برنامج زيارته الرسمية في الهند

نيودلهي – د ب أ – بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، برنامج زيارته الرسمية في الهند ، حيث يجري مباحثات حول عملية السلام في الشرق الأوسط ويوقع عدداً من الاتفاقيات الثنائية.

ومن المقرر أن يلقي عباس ،الذي وصل إلى الهند في وقت متأخر الأحد، خطاباً عاماً ويعقد جلسة تفاعلية مع مراكز أبحاث بارزة الاثنين .

ومن المقرر أن تجري المباحثات الرئيسية بين الرئيس الفلسطيني الزائر ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء ، حسب وزارة الخارجية الهندية.

وأفاد دبلوماسيون هنود بأنه من المنتظر توقيع اتفاقيات في مجالات الزراعة والتعليم والتكنولوجيا عقب المباحثات.

يشار إلى أن زيارة عباس هي خطوة تتخذها الهند في طريق التوازن الدبلوماسي. وأكدت نيودلهي قبل وصول عباس على “دعمها السياسي” للقضية الفلسطينية .

وقال الإعلام الهندي والمعلقون إنه حتى الآن ، يدفع حزب مودي “بهارتيا جاناتا” الهندوسي القومي من أجل علاقات أقوى مع إسرائيل ، وهو ما يمكن أن يؤثر على العلاقات بين نيودلهي وفلسطين.

وفي تموز/يوليو المقبل ، سيكون مودي أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل.

وجاء في بيان للهند أن “الهند وفلسطين تتمتعان بعلاقات تاريخية وثيقة وودية . إضافة إلى الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ، تواصل الهند دعم مشروعات التنمية في فلسطين عبر المساعدات التكنولوجية والمالية”.