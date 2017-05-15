العاهل الأردني يبحث مع قادة عسكريين أمريكيين وايطاليين جهود “الحرب على الارهاب”

عمان- أ ف ب- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين قائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان الإيطالي في لقاءين منفصلين بحث خلالهما جهود “الحرب على الارهاب”، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبد الله بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزف فوتيل “تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية”.

كما تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان “استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية”.

وبحث الملك عبد الله في لقاء منفصل مع رئيس هيئة الأركان الإيطالي الفريق دانيلو إريكو “التطورات الإقليمية وجهود الحرب على الإرهاب”.

كما تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان “استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية”.

وتشارك الولايات المتحدة وايطاليا في مناورات “الأسد المتأهب” التي انطلقت في السابع من الشهر الحالي وتستمر حتى 18 منه على اراضي المملكة.

ويشارك في هذه المناورات السنوية سبعة الاف و400 عسكري من اكثر من 20 دولة وتتخللها عمليات حول “مكافحة الارهاب” وتعزيز “أمن الحدود” و”عمليات البحث والانقاذ”.

ويعتبر الأردن حليفا اساسيا لواشنطن في المنطقة حيث تقود واشنطن منذ عام 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.