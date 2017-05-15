حسن الرداد: إيمي لا تراقبني… وهذا أكثر ما أزعجني بعد الزواج

القاهرة ـ أكد الفنان المصري حسن الرداد أنه لم يتوقع أن يتعرض لهذا الكم الهائل من الشائعات بعد زواجه من الفنانة المصرية إيمي سمير غانم.

حسن قال إن الشائعات لا تنتهي وتتجدد باستمرار، وكان أكثر ما أزعجه هو انتشار خبر حمل إيمي، حتى بعد أن قام بنفيه، مشيرا إلى أنه اندهش من تكرار هذه الشائعة وخاصة أن أمر لا نستطيع أن نخفيه.

حسن أشار إلى أنه اعتاد على الشائعات ويعتبرها ضريبة للشهرة والنجاح ولكن التركيز على الحياة الشخصية للفنان يزعج في نهاية الأمر.

الفنان المصري قال إن زوجته تضع كاميرات في منزل والدها لتطمئن على كلابها، ونفى أن تكون إيمي تقوم بمراقبته، لأن هناك ثقة كبيرة بينهما.

حسن أكد أنه لا يوجد خلافات بينه وبين زوجته باستثناء الخلافات العادية مثل أي زوجين، مؤكدا أن عدم ظهورهما معا باستمرار لا يعني حدوث خلاف.

الفنان المصري أشار إلى أن زوجته إيمي ليست بطلة مسلسل “نوح”، ولكنها فقط ضيفة شرف.

يُذكر أن حسن الرداد تزوج من إيمي سمير غانم في نوفمبر عام 2016 بحضور عدد كبير من الفنانين وكان زواجهما مفاجأة للجمهور وخاصة أنه جاء بعد إنكار مستمر من كليهما بوجود علاقة بينهما.