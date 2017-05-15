أحمد السعدني ينفصل عن زوجته وأنباء عن ارتباطه بالفنانة ريهام حجاج

القاهرة ـ ذكرت عدد من التقارير الصحافية أن الفنان المصري أحمد السعدني انفصل عن زوجته وأم ولديه بعد سنوات من الارتباط في سرية تامة.

السعدني لم يعلق على هذه الأخبار التي تم تداولها ولم ينفي انفصاله عن أم ولديه، بينما ذكرت بعض المصادر أنه قام بتطليقها للمرة الثالثة بعد خلافات كبيرة بينهما.

كما ترددت بعض الأقاويل أن الفنان المصري ارتبط بالفنانة ريهام حجاج، حيث عاش معها قصة حب منذ مسلسل “الكبريت الأحمر”، وظهرا سويا في عدد من الأماكن العامة.

السعدني الصغير لم يرد بالنفي أو الإثبات على هذه الأقاويل مما جعل الجمهور يتشكك في صحتها.