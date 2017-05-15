سما المصري تنوي الزواج من لبناني

بيروت ـ شاركت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، تقوم فيه بغناء بعض الأغاني اللبنانية أثناء قضائها إجازة قصيرة في بيروت، معلنة عن نيتها الزواج من شخص لبناني، ولكنها لم تكشف عن هويته.

وعلقت المصري على المقطع قائلة “هاتجوز لبناني باه واعيش هنا… بلد حريات وتحضر والتزام في نفس الوقت وكل واحد بيعمل اللي عايز يعمله لانه مقتنع بيه… لا حد بيقول لحد لابس ايه ولا مصاحب مين ولا بتعمل ايه في الشارع كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ولا في تحرش ولا اغتصاب عشان مجتمع راقي مفهوش كبت ذي عندنا ومحدش له علاقه بتصرفات الناس التانيه”.

وأضافت “بلد حريات ومع الحريات في مسؤوليه عن تصرفات الاشخاص مش عندنا يقولك قال الله وقال الرسول وهو اكبر منافق وضلالي وبوشين وبتاع حريم ومعندوش اخلاق بس عامل مؤمن قدام الناس… خساره عليكي يا مصر يا معلمه كل الحضارات بس للاسف احنا فهمنا الحريه غلط”.