طفلة تفقد حياتها أثناء تقليد شخصية كارتونية

لندن ـ على غرار أفلام الكرتون، شنقت طفلة بريطانية صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات نفسها عن طريق الخطأ باستخدام حبل مربوط في غرفتها.

ووجد فيل براون والد الطفلة، ابنته معلقة في أرجوحة كانت تستخدم لتخزين الدمى في زاوية بغرفة نومها، وهو المشهد الذي لم يستطع أن يمحوه من ذاكرته رغم مرور فترة على الحادث.

ويعتقد الوالد أن طفلته كانت تقوم بتقليد شخصية كارتونية تتأرجح في حرف الحبل، وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لإنعاشها، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ الطفلة الصغيرة.

وقرر والدا الطفلة الآن، الإفصاح عن قصة وفاة ابنتهما لتحذير الأسر بأنهم يجب أن يتوخوا حذرهم.