مشاجرة بين صحافي ونقابي في التعليم الأردني على الهواء ـ فيديو

عمان ـ تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاندلاع مشاجرة بين صحافي وناطق إعلامي في نقابة المعلمين بـالأردن، خلال لقاء حواري تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وتطور تلاسن كلامي بين الصحافي في جريدة “الرأي” الأردنية خالد الخواجا، والنقابي الدكتور أحمد الحجايا، إلى تراشق بالمياه وتشابك بالأيدي، فضلًا عن تبادل الألفاظ النابية.

وتمحور اللقاء الذي بثته قناة “سفن ستار” المحلية مساء الأحد، حول مشاكل التعليم في الأردن، فيما وجه الخواجا سؤالًا عن رواتب المعلمين وامتيازاتهم، ما أثار غضب الحجايا.