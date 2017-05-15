النظام السوري يوشك على السيطرة على كامل أحياء دمشق

بيروت ـ أ ف ب ـ – يوشك النظام السوري على بسط سيطرته على كل أحياء دمشق بعد ست سنوات من النزاع الدامي الذي ألحق دماراً كبيراً بالمناطق الواقعة على اطراف العاصمة وتسبب بحركة نزوح كبيرة.

ومنيت الفصائل المعارضة في الايام الاخيرة بعد إجلاء مقاتليها من أحياء برزة والقابون وتشرين التي شهدت أولى التحركات الاحتجاجية ضد النظام في العام 2011 وأصبحت منذ العام 2012 أبرز معاقلها في دمشق، بخسارة ميدانية كبرى تضاف الى سلسلة إخفاقات ميدانية.

واعلن مصدر عسكري سوري الاثنين وفق ما نقل الاعلام الرسمي ان “وحدات من قواتنا المسلحة تعيد الأمن والأمان إلى منطقة القابون ومحيطها” تزامنا مع اخراج الدفعة الثانية والاخيرة من المدنيين والمقاتلين من الحي باتجاه ادلب (شمال غرب).

ونقل التلفزيون عن محافظ دمشق بشر الصبان ان “منطقة القابون اصبحت خالية تماما من الارهابيين” غداة الاعلان عن خروج اكثر من 2200 شخص بين مدني ومقاتل الاحد.

ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “مع سيطرته على هذه الاحياء الثلاثة، بات النظام يسيطر تقريباً على العاصمة باكملها. لم يبق للفصائل في شرق دمشق الا جزء من حي جوبر المدمر بمعظمه”.

وفي جنوب العاصمة، تتواجد الفصائل المعارضة في حي التضامن ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على أجزاء منه.

ويقول الباحث الفرنسي المتخصص في الجغرافيا السورية فابريس بالانش لفرانس برس “استعاد النظام حلب وهو في طريقه للسيطرة على دمشق بشكل كامل، ما يعني ان الفصائل المعارضة لم تعد بديلاً سياسياً او عسكرياً” عن النظام الذين “لم يعد مهدداً على الاطلاق وليس بحاجة الى تقديم اي تنازلات”.

ولطالما شكلت السيطرة على كامل دمشق مسألة حيوية بالنسبة الى سلطة الرئيس السوري بشار الاسد.

في 15 تموز/يوليو 2012، تمكن الآلاف من مقاتلي الفصائل المعارضة من السيطرة على أحياء عدة من العاصمة السورية في إطار عملية “بركان دمشق”. الا ان القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على هذه الاحياء بعد أسبوعين.

ومؤخراً، تمكنت فصائل مقاتلة ابرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في 19 آذار/مارس من شن هجوم مباغت انطلاقاً من حي جوبر، وتمكنت من الوصول الى ساحة العباسيين حيث دارت معارك شرسة، قبل ان تتصدى القوات الحكومية لها وتجبرها على الانسحاب.

ومنذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011، بقيت دمشق الى حد ما بمنأى عن الحرب والمعارك، وتكاد الاضرار التي لحقت بها لا تقارن بحجم الدمار في مدن رئيسية أخرى أنهكتها الحرب على غرار حلب (شمال) وحمص (وسط).

عزل الغوطة الشرقية

ويقول محمد علوش، القيادي في جيش الاسلام، فصيل اسلامي معارض يحظى بنفوذ في أطراف دمشق وريفها، لفرانس برس “يستقوي النظام بالاجنبي الروسي والطائفي الايراني على شعب شبه أعزل”، معتبراً ان عمليات الاجلاء الأخيرة من أحياء دمشق “ليست انتصاراً للنظام بل هي غدر وخيانة.. وتخالف الاتفاقية التي وقعتها الدول في أستانا”.

ووقعت روسيا وايران، حليفتا الاسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، مذكرة في أستانا في الرابع من الشهر الحالي، تقضي بانشاء اربع مناطق “تخفيف التصعيد” في ثماني محافظات سورية يتواجد فيها مقاتلو الفصائل، لكنها لا تشمل دمشق.

ويعتبر علوش ان “النظام يخطط لابتلاع حي جوبر في المرحلة المقبلة ومن بعدها الانتقال الى الغوطة الشرقية” التي تعد معقل الفصائل المعارضة في ريف دمشق وتحاصرها قوات النظام مع حلفائها لا سيما حزب الله اللبناني منذ سنوات.

وتمكن حزب الله الذي بدأ القتال الى جانب دمشق في نيسان/ابريل 2013، من التمركز في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان، بعد قطع كل طرق الامداد من لبنان الى دمشق والغوطة الشرقية.

ويقول مدير أبحاث الشرق الاوسط في جامعة اوكلاهوما جوشوا لانديس لفرانس برس “عبر وقف مصادر الامداد بالسلاح والمقاتلين والتموين من لبنان، تمكن النظام وحلفاؤه من شل قدرات الفصائل المعارضة في دمشق”.

ويقول الباحث المتخصص في الشؤون السورية في مؤسسة “سانتشوري فاونديشن” أرون لوند “يبدو المستقبل قاتماً جداً على المدى الطويل”، خصوصاً أن الاحياء الثلاثة التي سيطر عليها النظام في الايام الاخيرة في دمشق “كانت تضم أنفاقاً تستخدم كطرق إمداد الى الغوطة الشرقية”.

ويوضح أن “من شأن خسارتها أن تضعف الفصائل وتخول النظام الاستحواذ على المزيد من وسائل الضغط عليها”.

وتنتقد الفصائل المعارضة اتفاقات المصالحة التي تبرمها الحكومة السورية وتعدها بمثابة “تهجير قسري”، لكن دمشق تعتبرها الطريق الامثل لتسوية النزاع.

ويقول المستشار الحكومي لشؤون المصالحة احمد منير محمد لفرانس برس “هذه المصالحات.. نقطة تحول في النزاع″، مؤكداً انها “انتصار كبير للدولة السورية على الصعيد الوطني والعسكري والاجتماعي والاقليمي”.

وينفي محمد ان يكون إجلاء آلاف السكان والمقاتلين من دمشق ومحيطها بمثابة تغيير ديمغرافي بدليل ان “من يرغب بتسوية وضعه بقي في منزله. أما من خرج فكان ذلك بناء على طلبه”.

في المقابل، يقول علوش إن “عملية تهجير أحياء دمشق برزة والقابون وتشرين بعد استهدافها بمئات الصواريخ.. جريمة ضد الانسانية”.