الجيش اليمني يعلن مقتل 20 حوثيا في مواجهات بتعز

صنعاء ـ د ب أ ـ أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عصر اليوم الاثنين، مقتل 20 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة تعز 275/ كيلومترا جنوب صنعاء./

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش الموالي لهادي عن مصدر ميداني قوله إن “قوات الجيش تمكنت من تحرير مزارع الحريشية في منطقة الهاملي بمديرية المخا غربي تعز″، مشيرا إلى أن “عملية التحرير أسفرت عن مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح وجرح العشرات”.

وذكر موقع الجيش اليمني أن “قوات الجيش تمكنت أيضا من تحرير جبل القرون وقرية الميهال ومدرسة خالد بن الوليد ومحيطها في منطقة الكدحة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وحلفاؤهم)”.

ونقل الموقع عن نائب المتحدث باسم محور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر قوله، إن سيطرة الجيش الوطني على هذه المواقع جاء عقب هجوم لقوات الجيش، مشيرا إلى تلك المواقع مهمة كونها تستخدم كمركز قيادة للحوثيين وحلفائهم.

وأكد البحر أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى قوات الجيش الوطني اليوم في المنطقة ذاتها، وأن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري تكبدتها المليشيا الانقلابية وسط انهيار شبه تام في صفوفها، حسب قوله.

وعلى صعيد متصل، أفاد الموقع أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على أهداف وتجمعات للميليشيا الانقلابية بمنطقة الجبلين، آخر مناطق مديرية المخا التابعة لتعز، مشيرا إلى أن تلك الغارات أسفرت عن تدمير عتاد عسكري وتعزيزات لدعم جبهات الحوثيين في ما تبقى من المخا.