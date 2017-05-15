احكام نهائية في الكويت بسجن ثلاثة أفراد من آل الصباح

الكويت ـ أ ف ب ـ أيدت محكمة التمييز الكويتية الاثنين احكاما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أفراد من اسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الاساءة لقضاة كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.

والاحكام الصادرة عن محكمة التمييز نهائية.

والمحكوم عليهم من الاسرة الحاكمة هم الشيخ عذبي الفهد الصباح ابن اخ الامير والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الاصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح، والشيخ خليفة علي الصباح رئيس تحرير صحيفة “الوطن” والقناة التابعة لها واللتين اغلقتا بسبب مخالفتها الشروط المالية لقانون الشركات.

كما أيدت المحكمة بحسب الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس حكما بالسجن لمدة سنة بحق شخص سادس اضافة الى حكم باطلاق سراح ستة اشخاص اخرين على ذمة القضية نفسها.

ودين المتهمون في نهاية ايار/مايو 2016 بتهمة الاساءة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، وذلك عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية.

وكان صدر حكم عن محكمة الدرجة الاولى بالسجن لمدة عشر سنوات بحق شخص اخر على ذمة القضية نفسها اتهم بنشر التغريدات والرسائل، الا انه غادر الكويت ولم يطعن في الحكم.

وسبق للسلطات الكويتية ان أوقفت ولاحقت عشرات الاشخاص بسبب تعليقات ادلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر. وانتقدت منظمة العفو الدولية مطلع السنة القانون الجديد للجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة انه يقيد حرية التعبير عبر الانترنت.