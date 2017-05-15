المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدينا خارطة طريق والوقت حان لاتخاذ القرارات

تونس ـ د ب أ ـ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر،اليوم الاثنين، في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخارطة طريق لجمع كافة الفرقاء في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.

وصرح المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد كافة الأفكار والمبادرات من أجل جمع الفرقاء الليبيين ومناقشة المسائل على الطاولة.

وقال كوبلر “الوقت حان لاتخاذ القرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثر. لدينا الكثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي. قمت برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار”.

وأضاف المبعوث الأممي “لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل للمشير خليفة حفتر في جيش ليبي موحد”.

يأتي تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما وكذلك لقاء فائز السراج مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمعية دول الجوار يحافظ على وحدة ليبيا ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.

وقال الجهيناوي “نتمنى أن تفضي المساعي في وقت قريب إلى جمع الليبيين حسب ما جاء في اتفاق الصخيرات للنظر في التعديلات التي يمكن القيام بها في هذا الاتفاق”.

يذكر أن كل من تونس ومصر والجزائر كانوا قد طرحوا منذ 20 شباط/فبراير الماضي مبادرة ثلاثية للتوصل إلى حل في ليبيا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.