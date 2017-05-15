مقتل ضابطي أمن إيرانيين في الأحواز

طهران ـ الأناضول ـ قتل ضابطا أمن إيرانيين، اليوم الإثنين، جراء هجوم مسلح استهدف مخفرا للشرطة، في مدينة الأحواز مركز محافظة خوزستان جنوبي البلاد، التي تقطنها غالبية عربية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن العقيد علي قاسم بور، نائب رئيس شرطة خوزستان، تأكيده مقتل الضابطين بهجوم نفذه مجهولون، مشيرًا أن الشرطة تحقق في الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيلنا” (شبه رسمية) أن مسلحين هاجموا مركزًا للشرطة في مدينة الأحواز، صباح اليوم، ما أدى لاندلاع اشتباكات تسببت في نهاية المطاف لإصابة 4 ضباط آخرين، إلى جانب القتيلين.