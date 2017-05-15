أمريكا: نظام الأسد أقام محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا لإخفاء عمليات القتل الجماعي التي يرتكبها

واشنطن ـ رويترز ـ قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد أقام محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا.

وأضاف ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أن المحرقة يمكن أن تستخدم في التخلص من الجثث قرب سجن احتجز فيه عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها “ما يبرر التشكيك” في اتفاق بوساطة روسية يقضي بإقامة “مناطق لتخفيف التوتر” وتم التوصل إليه أثناء محادثات بآستانة عاصمة قازاخستان الأسبوع الماضي بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.