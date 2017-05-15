﻿العراق: مسؤول في «الحشد الشعبي» يقابل بارزاني بعد رفضه اقتحام مناطق الكرد

الموصل ـ «القدس العربي» – وكالات: حاول «الحشد الشعبي» في العراق، أمس الإثنين، احتواء تحذيرات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وتوجيهه قوات «البيشمركه» بعدم السماح للحشد باقتحام مناطق الكرد الإيزيديين في قضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم الحشد، أحمد الأسدي: «نحن لا نتعامل مع هذه الأمور من خلال ما ينقله الإعلام، وإنما من خلال القنوات الرسمية الموجودة بين الحشد والبيشمركه». وأكدت مصادر أمنية كردية، أول أمس الأحد، أن بارزاني قد وجه قوات البيشمركه بـ»عدم السماح لفصائل الحشد الشعبي باقتحام قرى ومناطق للكرد الإيزيديين في قضاء سنجار».

واستقبل بارزاني، أمس، مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، حيث تم «التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركه والجيش العراقي خصوصاً خلال هذه المرحلة»، وفق بيان لرئاسة إقليم كردستان.