﻿ضباط من الغرب الليبي يرفضون العمل تحت قيادة من وصفوه بـ«مجرم الحرب» اللواء المتقاعد حفتر

■ ليبيا – وكالات : أصدرت مجموعة من ضباط الجيش الليبي التابعين لحكومة الوفاق، في ملتقى عُقد الأحد في مدينة زوارة، ‏‏أقصى غرب البلاد، بيانًا شدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، والبدء في بناء المؤسسة العسكرية، وكل مؤسسات ‏‏الدولة، وإنهاء فوضى السلاح.‏

وأعلن البيان عن رفض المشاركين فيه العمل تحت إمرة القائد العام للجيش الليبي المُعيّن من قِبل مجلس النواب في طبرق، ‏‏المشير خليفة حفتر، ووصَفَه بـ «أسير الحرب»، ووصف القوات التي سمّاها بـ «قوات الكرامة التابعة لحفتر» بـ «المجموعة ‏‏المسلحة الخارجة عن القانون». وطالب البيان المجلس الرئاسي الذي «حمّله مسؤولية ما آلت إليه حالة الجيش» بالكف عن ‏‏محاولة استرضاء بعض الأطراف، وعدم صرف جلّ اهتمامه في تكليف رئاسةٍ للأركان.‏

وصدر البيان بعد أيام من لقاء حفتر والسراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا) برعاية ‏‏إماراتية في أبوظبي، وخلال الإعداد للقاء آخر، من المنتظر أن يجمعهما في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتّاح ‏‏السيسي، وأعلن عن عدم موافقة المشاركين فيه على خروج الضباط إلى خارج ليبيا والتحدث باسم الجيش الليبي، ورفض ‏في ‏ذات الوقت تصريحات وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد سيالة (التي اعتبر فيها حفتر قائداً للجيش الليبي)، ‏‏مطالباً المجلس الرئاسي بإقالة «سيالة»، وتقديم اعتذارٍ رسمي عن التصريحات، ومشدداً على ضرورة سعي المجلس الرئاسي ‏‏لإيقاف إطلاق النار، في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ورفع الحصار عن مدينة درنة شرق البلاد.‏

كما أعلن الضباط المشاركون عن استعدادهم لحماية ليبيا وتأمين حدودها، في حال توفر الدعم، وعن عدم اعترافهم بأي ‏‏مسمى للجيش الليبي، يوحي بإقصاء أي مكون من مكونات الشعب، في إشارة لإضافة كلمة «العربية» ضمن مُسَمّى الجيش ‏‏الليبي من قِبل بعض العسكريين.‏

في سياق متصل أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر، مساء الأحد، مسؤوليتها عن احتجاز سفينتين إيطالية ويونانية، بعد اختراقهما للمياه الإقليمية الليبية ودخولهما لمنطقة بحرية محظورة في البلاد. وقال النقيب في البحرية التابعة لقوات حفتر ميلاد ناجي، «نعم نحن من احتجزنا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، وكان ذلك فجر الأحد وليس وقت الظهر».

وأضاف أن «السفينتين اخترقتا المنطقة المحظورة الممتدة من سواحل منطقة الحنية ورأس الستين إلى درنة ورأس الهلال شرقي البلاد». وأشار ناجي إلى أن «قارب البحرية المكلف بمراقبة الحدود البحرية الليبية هو من اكتشف ذلك، لمنع تزويد المجموعات الإرهابية في درنة بالسلاح» حسب قوله.

وكان مسؤول إدارة الصيد في بلدية «مازرا ديل فاللو»، في جزيرة صقلية الإيطالية (جنوبي)، جوفاني تومبيولو أعلن عن ‏احتجاز مسلحين ليبيين لسفينة صيد إيطالية بعد اقتيادها من المياه الدولية للبحر المتوسط.‏

وحسب التلفزيون الحكومي، أفاد «تومبيولو» بأن مسلحين ليبيين احتجزوا سفينة الصيد «جيبلي بريمو» المسلحة في ميناء ‏‏»مازرا ديل فاللو» بعد ظهر يوم الأحد، في مياه البحر المتوسط الدولية على بعد 25 ميلا شمال شرق طبرق (شرقي ليبيا)، ‏واقتادوها نحو ميناء «رأس هلال» الليبي (40 كيلو مترا شرق مدينة درنة).‏

وأشار إلى أنه تم إخطار وزارة الخارجية الإيطالية بالواقعة، وهي على تواصل مستمر في الوقت الراهن مع السلطات الليبية ‏في المنطقة التي تم فيها احتجاز السفينة الإيطالية.وقال «تومبيولو» إن «إدارة المدينة (مازرا جيل فاللو) اتخذت خطوات لضمان ‏تدخل سلطاتنا بشكل فوري لدى السلطات المحلية الليبية لتأمين الإفراج عن الزورق». وأشار إلى أن سفينة الصيد الإيطالية ‏‏»جيبلي بريمو» تحمل على متنها قائدها الإيطالي فارو ليكافولي، وستة من أفراد الطاقم بينهم ثلاثة إيطاليين وثلاثة تونسيين.