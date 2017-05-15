﻿الرئيس اليمني السابق يشترط إسقاط العقوبات الدولية عنه وعن نجله مقابل خروج «مؤقت» من البلاد

لندن ـ «القدس العربي»: نفى مصدر في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح أنباء تحدثت عن موافقته على مقترحات أمريكية تقضي بخروجه من البلاد لتسهيل عملية إحلال السلام.

وقال المصدر القيادي في حزب صالح، رافضاً ذكر اسمه، في تصريحات لـ«القدس العربي» «سبق أن أكد الزعيم (الرئيس السابق) أنه لن يغادر بلاده إلى أي دولة أخرى». غير أنه أشار إلى أن صالح عرض على الأمريكيين «خروجه للعلاج لفترة «مؤقتة» شريطة أن ترفع العقوبات الدولية عن المشمولين بها من قبل الأمم المتحدة» في إشارة إلى صالح ونجله.

وذكر أن وجود صالح مهم لعملية السلام في اليمن، «لأنه لا يمكن إحلال السلام ووقف الحرب دون وجود الرجل الذي يعرف تفاصيل الموضوع اليمني» في إشارة إلى الرئيس السابق.

وفي السياق، قالت مصادر دبلوماسية يمنية إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل تعديلاً طفيفاً في خطته للسلام في اليمن.

إلى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية يمنية أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يسعى لإعادة إحياء المفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والحوثيين وحليفهم الرئيس السابق من جهة أخرى، مؤكدة وجود بعض التعديلات على الخطة الأصلية.

وفي تصريحات لـ«القدس العربي» أكدت المصادر أن «ولد الشيخ يحاول حلحلة الموقف التفاوضي المتأزم جراء فشل خطته المبنية على أفكار وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري».

وأضافت أن جوهر الخطة لم يتغير، ولكن ولد الشيخ يريد أن تبدأ الخطة الأمنية بتسليم ميناء الحديدة للحكومة الشرعية أو للأمم المتحدة مقابل الانطلاق في بقية بنود الخطة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة وبقية الانسحابات وتسليم السلاح.

وكانت قوات التحالف العربي في اليمن قد اقترحت على الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة الذي تتهم هذه القوات الحوثيين بتهريب السلاح عن طريقه، غير ان المنظمة الدولية رفضت الإشراف في حينه على الميناء، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها.

وتتخوف منظمات إنسانية من دواعي عملية عسكرية تعد لها قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي لاستعادة ميناء الحديدة من أيدي ميليشيات الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.